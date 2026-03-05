Hier soir, le consultant sportif Éric Blanc a commenté la piteuse élimination de l’Olympique de Marseille en Coupe de France face à Toulouse, au stade Vélodrome. Intervenant sur L’Équipe TV, il a fait une comparaison aussi insolite que réaliste, déclarant : « L’OM, c’est comme une strip-teaseuse. Tu ne sais pas si elle va enlever le haut ou le bas en premier, mais elle termine à poil. »

Une saison catastrophique pour l’OM

L’élimination face à Toulouse s’ajoute à une série de contre-performances qui ont marqué la saison des Marseillais. Le club a été éliminé de la Ligue des champions dès les phases de groupes, a perdu sa place sur le podium en Ligue 1, et ne parvient toujours pas à conquérir de trophée depuis 2012.

Une fin de saison sous haute tension

L’échec en Coupe de France, au Vélodrome, devant ses propres supporters, démontre une nouvelle fois l’a difficulté pour l’incapacité de l’équipe à répondre présent dans les matches importants. Les départs de l’entraîneur Roberto De Zerbi, ainsi que l’éviction du président de l’OM Pablo Longoria, n’ont pour le moment rien changé…

Regardez l’intervention de Éric Blanc, hier soir sur L’Équipe TV :