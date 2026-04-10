Un nouveau président à l’OM : Stéphane Richard, ex-patron d’Orange, va être nommé

L’Olympique de Marseille s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Selon les informations révélées par La Provence, Stéphane Richard doit devenir le nouveau président du club marseillais. Alors que Frank McCourt a convoqué une conférence de presse ce vendredi au Vélodrome, tout indique que le propriétaire américain veut marquer un tournant fort dans la gouvernance olympienne. Cette annonce met définitivement fin à la folle rumeur, sans doute répandue par son entourage, qui envoyait le journaliste Mohammed Bouhafsi à ce poste et qui inquiétait de nombreux fans de l’OM, ces derniers estimant à raison qu’il n’avait ni les épaules ni les compétences ni la légitimité pour ce rôle…

Un profil de grand dirigeant

Le nom de Stéphane Richard n’appartient pas au monde du football, mais il pèse lourd dans le monde des affaires. Ancien PDG d’Orange jusqu’en janvier 2022, âgé de 64 ans, il incarne un profil de grand dirigeant, rompu aux équilibres politiques, économiques et institutionnels. Son attachement à Marseille et sa connaissance de l’écosystème local on pesé dans la balance.

Après Longoria, le besoin d’un nouveau cap

Cette arrivée annoncée a lieu alors que le club est secoué depuis plusieurs mois. Le 28 février dernier, l’OM a confié l’intérim de la présidence à Alban Juster après la mise à l’écart de Pablo Longoria. Quelques semaines plus tard, la rupture avec l’ancien président s’est confirmée, actant la fin d’un cycle à la tête du club. La désignation de Stéphane Richard ressemble à une réponse de gouvernance autant qu’à une décision d’image.

À Marseille, chaque nomination à la tête du club envoie un message. En se tournant vers Stéphane Richard, Frank McCourt ne mise pas sur une figure médiatique du football, mais sur un patron censé remettre de l’ordre, incarner l’autorité et redonner de la lisibilité à l’organigramme olympien.

Une présidence attendue au tournant

Reste désormais à savoir quelle sera la marge d’action réelle du futur président. Le sportif, ces dernières semaines, a déjà été largement réorganisé, et l’OM cherche autant une stabilité institutionnelle qu’un nouvel élan stratégique. Stéphane Richard arrive donc avec une double mission implicite : rassurer en interne et crédibiliser le projet en externe. À Marseille, cela ne suffira pas à faire gagner des matches, mais cela peut redonner une colonne vertébrale à un club qui en avait urgemment besoin.