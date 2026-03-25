— Transferts fantômes : John Textor annonce une procédure contre l’OL

Nouveau rebondissement dans le dossier des relations financières entre l’Olympique lyonnais et Botafogo. Ce mercredi, le club brésilien et John Textor ont annoncé leur intention d’engager une procédure judiciaire contre l’OL, dans une affaire portant sur de présumés « transferts fantômes » remontant à juillet 2024.

Au cœur du litige, plusieurs opérations conclues entre Botafogo et Lyon à l’époque où les deux clubs évoluaient dans la galaxie Eagle Football. Sur le papier, certains joueurs auraient été transférés du club brésilien vers l’OL. Mais dans les faits, plusieurs d’entre eux n’ont jamais été enregistrés officiellement pour évoluer sous les couleurs lyonnaises, avant de poursuivre leur carrière ailleurs.

Cette situation alimente aujourd’hui les soupçons autour de montages internes destinés à répondre à des impératifs financiers plus qu’à une logique purement sportive. Botafogo estime désormais que des sommes importantes lui restent dues dans le cadre de ces opérations et veut obtenir réparation devant la justice.

Parmi les noms cités dans les différents récits médiatiques figurent notamment Luiz Henrique et Igor Jesus. Présentés à un moment comme liés à l’OL, ils n’ont finalement jamais intégré l’effectif lyonnais de manière officielle. Ce décalage entre les mouvements annoncés et la réalité administrative des enregistrements est précisément ce qui nourrit l’expression de « transferts fantômes ».

Une affaire qui remonte à l’été 2024

L’affaire trouve son origine à l’été 2024, période durant laquelle l’OL traversait une forte zone de turbulence financière. Plusieurs mouvements entre clubs contrôlés ou influencés par le même actionnaire avaient alors été examinés avec attention. Quelques mois plus tard, ces opérations ont commencé à susciter de nombreuses interrogations, notamment sur leur réalité économique et leur finalité exacte.

Le dossier a pris une autre dimension publique en décembre 2025, lorsque l’existence de ces transferts présumés a été largement révélée. John Textor avait alors défendu ces choix en les présentant comme des décisions cohérentes et avantageuses pour les clubs concernés. Mais cette ligne de défense n’a manifestement pas suffi à éteindre la controverse.

Aujourd’hui, le ton a changé. Botafogo affirme avoir supporté une partie du poids financier de ces opérations et réclame le règlement des sommes qu’il considère comme impayées. La procédure annoncée contre l’OL marque donc le passage d’un conflit latent à une offensive judiciaire assumée.

John Textor, agent double ?

Ce dossier présente par ailleurs une dimension particulièrement singulière : les opérations contestées auraient été initiées à une période où John Textor détenait une influence directe sur les deux clubs. Cela donne à l’affaire une portée à la fois financière, juridique et politique, alors que les responsabilités de chacun pourraient désormais être disséquées dans le détail.

Une chose est sûre : ce nouvel épisode fragilise encore un peu plus l’image de l’OL et ravive les interrogations sur la gestion passée des clubs de l’empire Eagle Football. Si la justice est effectivement saisie, l’affaire des « transferts fantômes » pourrait devenir l’un des dossiers les plus embarrassants du football européen et sud-américain.