À trois mois de la prochaine Coupe du monde de football, la Fédération royale marocaine de football a officialisé jeudi la nomination de Mohamed Ouahbi au poste de sélectionneur national. L’entraîneur de 50 ans succède à Walid Regragui.

La sélection marocaine prépare actuellement une compétition mondiale où les attentes sont élevées après les performances de ces dernières années. La fédération a choisi de confier la direction technique des Lions de l’Atlas à Mohamed Ouahbi afin de préparer l’échéance internationale à venir.

Walid Regragui quitte la sélection après un cycle marqué par une demi-finale de Coupe du monde

Dans un message adressé aux supporters et aux observateurs du football marocain, Walid Regragui a confirmé son départ et évoqué son bilan à la tête de la sélection nationale. Il a déclaré qu’il quittait ses fonctions « avec loyauté, gratitude et certitude d’avoir servi (son) pays ».

L’ancien sélectionneur a également tenu à mettre en avant les progrès réalisés par l’équipe durant son mandat, affirmant que « le travail accompli ensemble a permis d’atteindre des niveaux historiques ».

Sous la direction de Regragui, la sélection marocaine a signé plusieurs performances dans l’histoire du football africain. Lors de la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar, le Maroc a réalisé un parcours inédit en devenant la première nation africaine à atteindre les demi-finales de la compétition.

Au cours de ce tournoi, les Lions de l’Atlas ont éliminé plusieurs grandes nations du football mondial. Après avoir terminé en tête de leur groupe, ils ont notamment battu l’Espagne en huitièmes de finale puis le Portugal en quarts de finale, avant de s’incliner face à la France en demi-finale.

Cette performance historique a contribué à renforcer la réputation du Maroc sur la scène internationale et à installer l’équipe nationale parmi les sélections les plus compétitives du moment.

Le goût amer de la CAN

Les résultats obtenus sous la direction de Walid Regragui ne se sont pas limités à la scène mondiale. Sur le continent africain, le Maroc a également confirmé sa progression en atteignant la finale de la Coupe d’Afrique des nations. L’équipe s’est malheureusement inclinée en finale face au Sénégal, lors de la séance des tirs au but, alors qu’elle avait la victoire à portée de main grâce à un penalty accordé dans les ultimes secondes, mais manqué.

Mohamed Ouahbi face au défi de la continuité

La nomination de Mohamed Ouahbi se fait avec des attentes élevées. Le nouveau sélectionneur hérite d’une équipe qui s’est imposée ces dernières années comme l’une des références du football africain et arabe.

La mission du technicien marocain sera de maintenir la dynamique sportive construite lors du cycle précédent tout en préparant l’équipe nationale pour la prochaine Coupe du monde.

La gestion du groupe et la continuité du projet sportif seront des éléments déterminants dans cette transition. Avec un délai relativement court avant la compétition, le nouveau sélectionneur devra rapidement s’approprier l’effectif et assurer la stabilité de l’équipe.

Une sélection désormais attendue sur la scène internationale

Les performances du Maroc ont profondément modifié la perception de la sélection sur la scène mondiale. Après la demi-finale historique de la Coupe du monde 2022 et un beau parcours en Coupe d’Afrique des nations, les Lions de l’Atlas sont désormais considérés comme une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations.

Cette évolution place également l’équipe marocaine face à de nouvelles attentes, tant de la part des supporters que des observateurs du football international.

La transition entre Walid Regragui et Mohamed Ouahbi sera particulièrement observée. La capacité du nouveau sélectionneur à préserver les acquis sportifs et à prolonger la progression de l’équipe constituera l’un des enjeux importants des prochains mois pour le football marocain.