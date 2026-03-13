Mené pendant une grande partie du match, l’Olympique Lyonnais a arraché un précieux match nul (1-1) sur la pelouse du Celta Vigo lors du huitième de finale aller de la Ligue Europa. Un résultat qui laisse les Rhodaniens en bonne position avant le match retour.

Dans l’ambiance chaude du stade de Balaídos, les Espagnols prennent rapidement l’initiative et parviennent à concrétiser leur domination en première période. À la 25e minute, une transition rapide met la défense lyonnaise en difficulté. Le ballon arrive sur Javi Rueda, qui conclut l’action d’une frappe efficace pour ouvrir le score.

Bousculé mais toujours dangereux en contre, Lyon tente de réagir au fil de la rencontre. Les occasions se multiplient en seconde période, sans succès pendant longtemps face à une défense espagnole bien organisée.

Alors que la victoire semblait promise au Celta, l’OL finit par trouver la faille dans les dernières minutes. À la 87e minute, Endrick tente sa chance de l’extérieur de la surface. La frappe surprend le gardien du Celta, qui ne parvient pas à maîtriser le ballon, permettant aux Lyonnais d’égaliser.

Ce but tardif permet aux Lyonnais de repartir d’Espagne avec un résultat précieux avant le match retour au Groupama Stadium.

Lille devra renverser la situation

La soirée a été plus compliquée pour Lille, battu (0-1) par Aston Villa lors de son huitième de finale aller.

Après une première période équilibrée, les Anglais ont réussi à faire la différence au retour des vestiaires. À la 61e minute, Ezri Konsa envoie une longue passe vers l’avant. Emiliano Buendía prolonge le ballon de la tête dans la surface et Ollie Watkins surgit pour placer une tête lobée qui trompe le gardien lillois.

Malgré quelques situations en fin de match, les Dogues ne parviennent pas à revenir au score. Ils devront s’imposer à l’extérieur pour espérer poursuivre leur aventure européenne.