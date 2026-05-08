Ligue Conférence : Strasbourg battu à domicile par le Rayo Vallecano, le rêve de finale s’arrête à la Meinau

Strasbourg n’ira pas en finale à Leipzig. Battu à domicile par le Rayo Vallecano jeudi soir en demi-finale retour de Ligue Europa Conférence, le Racing Club de Strasbourg a vu son aventure européenne s’arrêter aux portes de la finale. Déjà défaits à l’aller en Espagne, les Alsaciens se sont de nouveau inclinés sur le plus petit des scores, 0-1, dans une Meinau pleine d’espoir mais rapidement refroidie.

Penders retarde l’échéance, Alemao frappe au pire moment

Le scénario a longtemps ressemblé à une soirée sous tension, mais rarement à une remontée strasbourgeoise. Dès le premier quart d’heure, le Rayo Vallecano met la pression sur le but alsacien. Mike Penders, très sollicité, retarde d’abord l’échéance, notamment sur une tête d’Alemao à la 8e minute, puis sur des tentatives de Pacha et d’Unai Lopez. Mais le gardien belge finit par céder juste avant la pause : à la 42e minute, Alemao suit un ballon repoussé dans la surface pour inscrire le seul but de la rencontre.

Un Racing sans étincelle au moment d’enflammer le match

Mené à la mi-temps, Strasbourg doit alors marquer au moins deux fois. Mais le Racing ne réussit jamais à emballer le match. Trop imprécis, trop fragile dans la construction et longtemps dominé dans l’intensité, le club alsacien se heurte à une équipe madrilène compacte, disciplinée et parfaitement consciente de son avantage.

Le penalty manqué d’Enciso, symbole d’une soirée frustrante

La dernière grande occasion strasbourgeoise arrive dans le temps additionnel, avec un penalty pour Julio Enciso. Mais l’attaquant paraguayen manque ’opportunité de rallumer la Meinau, Augusto Batalla repoussant sa tentative. Ce raté symbolise la soirée du Racing : de l’envie, du bruit, une énorme attente, mais trop peu de justesse dans les moments décisifs.

Cette élimination laisse un goût amer à Strasbourg. Le club avait l’occasion de conclure sa campagne européenne par une première finale continentale, mais il termine son parcours sur deux défaites face au Rayo Vallecano. Le Racing n’a cadré que trois tirs sur l’ensemble de la double confrontation, un chiffre qui révèle ses difficultés offensives au pire moment de la saison.

Le revers européen s’ajoute à une fin d’exercice frustrante. Strasbourg avait encore plusieurs objectifs importants il y a quelques semaines, entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Conférence. Mais l’élimination européenne, après une sortie en demi-finale de Coupe de France et un retard en championnat dans la course à l’Europe, assombrit le bilan de la saison.

Tensions en tribunes

Après le match, une partie des supporters strasbourgeois a exprimé sa colère après la défaite, entre sifflets, insultes et échanges tendus avec certains joueurs venus saluer le public. Pour le Rayo Vallecano, en revanche, la soirée est historique. Le club espagnol disputera la finale de la Ligue Conférence le 27 mai 2026 à la RB Arena de Leipzig, face à Crystal Palace, vainqueur du Shakhtar Donetsk dans l’autre demi-finale.