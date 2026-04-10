— Ligue Conférence – Dépassé par Mayence (2-0), Strasbourg voit les demi-finales s’éloigner

Strasbourg a très mal entamé son quart de finale aller de Ligue Conférence. Ce jeudi, le Racing s’est incliné 2-0 sur la pelouse de Mayence et devra désormais réussir un gros coup au retour, le 16 avril à 21h à la Meinau, pour espérer rejoindre les demi-finales.

Une entame de match compliquée

Le club alsacien a subi une première période particulièrement compliquée. Porté par son public, Mayence a imposé un rythme élevé dès l’entame et a rapidement fait la différence. Kaishu Sano a ouvert le score à la 11e minute d’une frappe lointaine après une récupération haute, avant que Stefan Posch ne double la mise à la 19e sur un corner, d’une reprise de volée spectaculaire. Strasbourg, qui n’avait jusque-là pas perdu dans cette édition de la compétition, a semblé secoué par l’intensité allemande.

Le score aurait même pu être plus lourd à la pause. Les Allemands ont continué à presser, à gagner les duels et à se montrer dangereux, alors que Strasbourg peinait à ressortir proprement le ballon. Au retour des vestiaires, Mayence a encore eu plusieurs occasions, mais le gardien Mike Penders a maintenu le Racing en vie, notamment face à Phillip Tietz. Les Strasbourgeois ont relevé la tête dans le dernier tiers du match et Valentín Barco a touché la barre à la 74e minute, sans parvenir à relancer réellement la rencontre.

Cette défaite place désormais Strasbourg dans une situation délicate. Mené de deux buts avant le retour, le club alsacien n’est pas encore éliminé, mais la qualification semble compromise. Les Strasbourgeois doivent en effet l’emporter par trois buts d’écart à la Meinau pour rejoindre les demi-finales.