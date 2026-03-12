Lors de la prochaine journée de championnat consacrée à la lutte contre l’homophobie, les joueurs de Ligue 1 ne porteront plus de maillots comportant les couleurs arc-en-ciel. Ce symbole du mouvement LGBTQIA+ était présent ces dernières saisons dans le cadre d’une campagne de sensibilisation organisée par la Ligue de football professionnel.

Une modification du dispositif

Depuis 2021, la LFP organisait chaque année une journée dédiée à la lutte contre l’homophobie dans le football. À cette occasion, les maillots des joueurs affichaient un badge ou un numéro décoré aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBTQIA+.

Mais pour la prochaine édition, ce dispositif va évoluer. Selon plusieurs sources proches de l’organisation, la LFP a décidé de ne plus faire apparaître les couleurs arc-en-ciel directement sur les maillots des joueurs.

La ligue souhaite privilégier d’autres formes de sensibilisation, comme des messages diffusés dans les stades, des actions éducatives ou des campagnes de communication.

Des polémiques les années précédentes

La présence du symbole arc-en-ciel sur les maillots avait suscité plusieurs polémiques lors des saisons précédentes. Certains joueurs avaient refusé de participer aux rencontres ou avaient choisi de masquer le logo sur leur maillot pour des raisons personnelles ou religieuses.

Ces refus avaient provoqué des sanctions disciplinaires et relancé le débat sur la manière de promouvoir la lutte contre les discriminations dans le football.

Face à ces tensions répétées, la LFP semble vouloir adapter son dispositif afin d’éviter de nouvelles polémiques tout en maintenant son engagement contre l’homophobie.

La lutte contre l’homophobie maintenue

La suppression du symbole sur les maillots ne signifie pas l’abandon de la campagne. La Ligue assure que la journée dédiée restera un moment important de sensibilisation dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2.

Clubs, joueurs et diffuseurs devraient continuer à participer à des initiatives visant à rappeler que l’homophobie n’a pas sa place dans le football.