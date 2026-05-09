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Ligue 1 : Lens valide son billet pour la Ligue des champions, Nantes descend en Ligue 2

9 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Ligue 1 : Lens valide son billet pour la Ligue des champions, Nantes descend en Ligue 2
Ligue 1 : Lens valide son billet pour la Ligue des champions, Nantes descend en Ligue 2

Hier soir, le RC Lens a validé sa qualification pour la prochaine Ligue des champions en battant le FC Nantes à Bollaert, sur le score de 1-0, lors de la 33e journée de Ligue 1. Le héros de la soirée s’appelle Mezian Mesloub, 16 ans et six mois, lancé en fin de match par Pierre Sage.

Pour sa première apparition professionnelle, le jeune attaquant lensois a marqué quasiment immédiatement après son entrée en jeu. À la 79e minute, il a profité d’un ballon mal dégagé dans la surface nantaise pour ajuster Anthony Lopes d’une frappe basse. Un premier ballon, un premier but : Lens validait son retour dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Une soirée européenne pour Lens

Cette victoire permet à Lens d’assurer mathématiquement sa place en Ligue des champions.

Devant son public, Lens a longtemps dominé sans parvenir à concrétiser. Les Sang et Or ont poussé, occupé le camp nantais et multiplié les situations, mais ils ont longtemps buté sur Anthony Lopes ou manqué de justesse dans le dernier geste. Deux buts lensois ont également été refusés, ce qui a entretenu la tension jusqu’au dernier quart d’heure.

L’entrée de Mesloub a finalement débloqué une rencontre qui semblait pouvoir rester frustrante pour Lens. Son but a transformé la soirée en fête à Bollaert.

Nantes avait encore une chance, elle s’est envolée

Pour Nantes, l’équation était simple : il fallait gagner pour continuer à espérer une place de barragiste et éviter une relégation directe. Les Canaris n’ont pas réussi à remplir cette mission.

Le FC Nantes a pourtant eu des occasions de faire basculer le match. Johann Lepenant a notamment sollicité Robin Risser en seconde période. Puis Mathis Abline a eu une énorme opportunité sur contre-attaque, mais sa tentative a terminé sur le poteau alors qu’Ignatius Ganago semblait disponible dans l’axe. Ce raté a pesé très lourd.

Quelques minutes plus tard, Mesloub marquait pour Lens et condamnait définitivement Nantes.

La relégation d’un club historique

Avec cette défaite, Nantes est officiellement relégué en Ligue 2, 13 ans après son retour dans l’élite. Le club ne peut plus revenir sur ses concurrents directs à une journée de la fin. Le FC Nantes, club historique du football français, va devoir reconstruire après une saison marquée par l’irrégularité, le manque d’efficacité et une incapacité à gagner les matches décisifs.

La chute est lourde sportivement, symboliquement et économiquement. Elle ouvre une période d’incertitude pour l’effectif, le staff et la direction…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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