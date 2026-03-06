Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s’est incliné 1-3 face à l’AS Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1, à quelques jours de la réception de Chelsea en Ligue des champions. Réalistes et opportunistes, les Monégasques ont puni des Parisiens dominateurs mais totalement inefficaces.

Monaco frappe sur la première erreur

Le PSG démarre la rencontre avec la possession et tente d’imposer son rythme. Mais la première erreur défensive parisienne coûte cher.

À la 27e minute, Maghnes Akliouche intercepte une relance mal assurée de Zaïre-Emery et trompe le gardien parisien d’une frappe précise pour ouvrir le score (0-1). Les Parisiens réagissent timidement avant la pause, sans parvenir à inquiéter sérieusement la défense monégasque.

Golovin fait le break au retour des vestiaires

Au retour des vestiaires, Monaco accentue sa pression. À la 55e minute, Aleksandr Golovin profite d’un ballon mal dégagé dans la surface pour armer une frappe croisée qui bat le portier parisien et permet à l’ASM de faire le break (0-2).

Paris pousse ensuite pour revenir dans la rencontre. L’espoir renaît à la 70e minute, lorsque Bradley Barcola, qui avait jusque-là tout raté, réduit l’écart après un service d’Achraf Hakimi (1-2).

Balogun éteint les espoirs parisiens

Mais la réaction parisienne est de courte durée. Trois minutes plus tard, à la 73e minute, Folarin Balogun profite d’un pressing monégasque pour récupérer le ballon à l’entrée de la surface et marquer d’une frappe déviée qui prend le gardien à contre-pied (1-3).

Malgré plusieurs tentatives en fin de match, Paris ne parvient pas à revenir. Si Lens l’emporte contre Toulouse dimanche, les nordistes reviendront à un point des Parisiens.

Un avertissement avant Chelsea

Cette défaite rappelle les fragilités parisiennes cette saison, notamment dans la gestion des transitions défensives et l’efficacité offensive. À quelques jours du choc européen face à Chelsea, ce revers constitue un sérieux avertissement pour l’équipe de Luis Enrique.

Face à un adversaire anglais réputé pour son intensité, le PSG devra montrer un tout autre visage pour éviter une désillusion européenne.