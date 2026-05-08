La fin d’une époque : Panini, c’est fini ! La FIFA désigne Fanatics pour produire les vignettes et cartes du Mondial après 2030

C’est la fin d’une époque. La FIFA a annoncé la fin de son accord avec Panini pour les albums de vignettes et les produits de collection liés à la Coupe du monde. La marque italienne, associée au Mondial depuis 1970, laissera sa place à Fanatics à partir de 2031. Ce changement mettra fin à une collaboration de plus de soixante ans entre la FIFA et Panini. Pour des générations de supporters, les albums de vignettes Panini ont accompagné l’attente des Coupes du monde, avec leurs pages à compléter, leurs échanges entre collectionneurs et leurs images devenues cultes.

Fanatics récupère les droits des vignettes, cartes et jeux de collection

Le nouvel accord signé par la FIFA avec Fanatics porte sur une licence exclusive de long terme. Il couvrira plusieurs catégories de produits de collection, dont les vignettes autocollantes, les cartes à collectionner et les jeux de cartes. À partir de 2031, Fanatics deviendra donc le nouveau partenaire officiel de la FIFA pour ces produits. L’entreprise américaine s’appuiera notamment sur Topps, marque spécialisée dans les cartes de sport et déjà intégrée à son portefeuille.

La Coupe du monde 2030 sera la dernière avec Panini

Avant ce basculement, Panini devrait encore être associé à la Coupe du monde 2030. Cette édition aura une valeur symbolique particulière, puisqu’elle marquera le centenaire de la compétition et pourrait aussi représenter le dernier grand rendez-vous mondial entre la FIFA et la marque italienne. La fin de ce partenariat constitue un tournant important dans l’histoire commerciale du football. Depuis la Coupe du monde 1970 au Mexique, Panini occupait une place unique dans l’imaginaire des fans, bien au-delà du simple produit dérivé.

Des cartes plus modernes pour attirer les collectionneurs

Avec Fanatics, la FIFA veut développer une nouvelle génération d’objets de collection. Parmi les nouveautés annoncées figurent des cartes intégrant des éléments issus des maillots des joueurs. Certaines cartes pourraient notamment inclure des fragments liés au premier match disputé par un joueur dans une compétition FIFA. Ce type de produit vise un public de collectionneurs plus large, habitué aux cartes premium, aux éditions limitées et aux objets rares.