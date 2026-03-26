— France – Brésil : les Bleus s’imposent 2-1 et s’offrent une victoire de prestige

L’équipe de France a signé une victoire de prestige en dominant le Brésil 2-1 ce jeudi soir lors d’un match amical de préparation à Foxborough, près de Boston, aux États-Unis. Sérieux, efficaces et solidaires malgré une infériorité numérique en seconde période, les Bleus ont fait la différence grâce à Kylian Mbappé et Hugo Ekitike, avant de résister au retour brésilien en fin de rencontre.

Une première période maîtrisée

Dès les premières minutes, les Français affichent de bonnes intentions face à une sélection brésilienne toujours dangereuse dans les transitions. Bien en place collectivement, les hommes de Didier Deschamps contiennent les offensives adverses tout en se montrant incisifs à la récupération.

La récompense arrive à la 33e minute. Après une action rapide, Ousmane Dembélé sert parfaitement Kylian Mbappé, qui conclut avec sang-froid d’un lob pour ouvrir le score. Ce but concrétise la domination tricolore dans une première période globalement bien gérée.

Le tournant du match après la pause

Au retour des vestiaires, la rencontre change de physionomie. À la 54e minute, Dayot Upamecano est d’abord sanctionné d’un carton jaune avant que l’arbitre ne revoie son jugement après consultation de la vidéo. Le défenseur français est finalement expulsé, laissant les Bleus à dix pour plus d’une demi-heure.

Le Brésil tente alors de profiter de sa supériorité numérique en mettant davantage de pression sur la défense française. Solides dans l’effort, les Bleus conservent néanmoins leur calme, s’appuyant sur leur organisation défensive et leur discipline pour ne pas céder.

Ekitike frappe au meilleur moment

Alors que le Brésil pousse pour égaliser, la France fait preuve d’un réalisme redoutable. À la 66e minute, sur une contre-attaque parfaitement menée, Michael Olise trouve Hugo Ekitike, qui double la mise d’un geste plein de maîtrise.

Ce deuxième but permet aux Français de reprendre de l’air au moment où la rencontre semble pouvoir basculer. Réduits à dix, les Bleus choisissent alors de défendre bas et de jouer les coups de transition jusqu’au bout.

Le Brésil relance le suspense

La Seleção ne renonce toutefois pas. À la 79e minute, Bremer réduit l’écart et relance totalement la fin de match. Le Brésil multiplie ensuite les offensives, profitant de 8 supplémentaires pour mettre la pression sur une équipe de France acculée dans sa moitié de terrain.

Les Bleus tiennent bon. Solides mentalement, appliqués dans les duels et déterminés à préserver leur avantage, ils parviennent à conserver ce succès jusqu’au coup de sifflet final.

Prochain match dimanche soir à 21h contre la Colombie.