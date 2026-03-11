La participation de l’équipe nationale iranienne à la Coupe du monde 2026 est désormais entourée d’une forte incertitude. Ce mercredi, le ministre iranien des Sports et de la Jeunesse, Ahmad Donyamali, a affirmé que la sélection ne serait pas en mesure de prendre part au tournoi international en raison de la guerre en cours impliquant l’Iran, les États-Unis et Israël.

Ahmad Donyamali a déclaré : « Since this corrupt government assassinated our leader, we have no conditions under which we can participate in the World Cup. » Selon lui, les opérations militaires menées ces dernières semaines ont profondément bouleversé la situation du pays et rendent impossible toute participation à une compétition sportive mondiale.

Le ministre iranien a également insisté sur l’ampleur des pertes humaines provoquées par le conflit. « In view of the malicious measures taken against Iran, two wars were forced upon us within eight or nine months, and several thousand of our people were killed. Therefore, we definitely have no possibility of participating in this way », a-t-il ajouté.

La guerre bouleverse le football iranien

Les frappes menées depuis la fin du mois de février ont entraîné de lourdes pertes humaines en Iran et provoqué une crise politique dans le pays. Le guide suprême iranien Ali Khamenei aurait été tué lors de frappes menées par les États-Unis et Israël, un événement qui a profondément aggravé les tensions régionales et la situation intérieure du pays.

Dans cette situation extrêmement instable, les autorités iraniennes estiment que la participation à un événement sportif mondial n’est pas envisageable à court terme.

Toutefois, aucune annonce officielle de retrait n’a pour l’instant été formulée par la Fédération iranienne de football dirigée par Mehdi Taj, ce qui signifie que la décision définitive n’a pas encore été formalisée.

La FIFA maintient la porte ouverte à l’équipe iranienne

Malgré la position exprimée par le ministre iranien, la FIFA affirme que l’équipe nationale iranienne reste la bienvenue à la Coupe du monde 2026. Le président de l’instance internationale du football, Gianni Infantino, a indiqué avoir échangé avec le président des États-Unis Donald Trump au sujet de la participation de l’Iran au tournoi.

Selon Gianni Infantino, « Lors des discussions, le président Donald Trump a réaffirmé que l’équipe iranienne était, bien sûr, la bienvenue pour participer au tournoi aux États-Unis. »

Le dirigeant de la FIFA a également insisté sur la dimension universelle du tournoi. « Nous avons tous besoin d’un événement comme la Coupe du monde de la FIFA pour rassembler les gens aujourd’hui plus que jamais », a-t-il déclaré, soulignant que la compétition devait rester un moment de rassemblement international malgré les tensions géopolitiques.

Une Coupe du monde historique organisée en Amérique du Nord

La Coupe du monde 2026 doit se dérouler du 11 juin au 19 juillet 2026 et sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette édition sera la première de l’histoire à réunir 48 équipes.

L’Iran s’est qualifié sportivement pour la compétition après avoir terminé en tête de son groupe lors des qualifications de la zone asiatique. La sélection iranienne doit évoluer dans le groupe G, aux côtés de la Belgique, de l’Égypte et de la Nouvelle-Zélande.

Plusieurs rencontres de l’équipe iranienne sont notamment prévues à Los Angeles et à Seattle.

Des sanctions possibles en cas de retrait

Si l’Iran décidait finalement de se retirer de la compétition après sa qualification, la FIFA pourrait appliquer plusieurs sanctions disciplinaires.

Le règlement de l’organisation prévoit notamment des amendes importantes pour les fédérations qui renoncent à participer à une Coupe du monde après s’être qualifiées. Des sanctions financières pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros pourraient être imposées.

La fédération concernée pourrait également être contrainte de rembourser les aides financières versées dans le cadre de la préparation du tournoi.

Une incertitude à quelques mois du tournoi

À moins de trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la situation reste donc extrêmement incertaine. Les déclarations du ministre Ahmad Donyamali témoignent d’une position politique forte du gouvernement iranien, mais la décision finale dépendra en grande partie de la Fédération iranienne de football et de ses discussions avec la FIFA.

De son côté, Gianni Infantino tente de maintenir l’équilibre entre les tensions géopolitiques actuelles et l’organisation d’un tournoi qui doit rassembler les meilleures sélections de football du monde.

Pour l’heure, malgré les déclarations des autorités iraniennes, la FIFA considère toujours que la sélection nationale d’Iran reste officiellement invitée à participer à la Coupe du monde 2026.