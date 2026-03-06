Le RC Lens s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après avoir éliminé l’Olympique Lyonnais à l’issue d’une séance de tirs au but (2-2, 5-4 t.a.b.), jeudi soir au Groupama Stadium. Le club artésien rejoint ainsi le dernier carré de la compétition.

Dans un quart de finale riche en rebondissements, les Lensois ont longtemps cru tenir leur qualification dans le temps réglementaire avant d’être rejoints dans les dernières secondes par une formation lyonnaise accrocheuse. La séance de tirs au but a finalement tourné à l’avantage du Racing, auteur d’un sans-faute dans cet exercice décisif.

Une première période dominée par les Lensois

Les joueurs lensois ont rapidement pris l’ascendant sur la rencontre. Florian Thauvin a ouvert le score à la 23e minute après une action initiée par Saud Abdelhamid et mal négociée par le gardien lyonnais Rémy Descamps.

Juste avant la pause, l’équipe nordiste a doublé la mise grâce à Abdallah Sima, parfaitement lancé en profondeur par Thauvin. L’attaquant sénégalais a conclu l’action d’une frappe puissante qui a permis au RC Lens de rejoindre les vestiaires avec deux buts d’avance.

À la mi-temps, les visiteurs menaient ainsi 2-0, profitant notamment d’une première période difficile pour les Lyonnais.

Le réveil lyonnais en seconde période

Après la pause, l’OL a progressivement repris l’initiative. L’attaquant ukrainien Roman Yaremchuk a réduit l’écart à la 67e minute, relançant complètement le suspense dans cette rencontre.

L’entrée du jeune Rémi Himbert, âgé de 18 ans, a ensuite apporté davantage de dynamisme à l’attaque lyonnaise. Déjà impliqué sur le premier but, il a finalement arraché l’égalisation dans le temps additionnel (90+5), envoyant les deux équipes à la séance de tirs au but.

Une séance de tirs au but parfaitement maîtrisée

Malgré ce retour spectaculaire de l’OL, le RC Lens a su garder son sang-froid lors de la séance décisive. Les cinq tireurs lensois ont transformé leur tentative, la dernière étant inscrite par Florian Thauvin.

Du côté lyonnais, un seul échec a fait basculer la qualification : le défenseur Moussa Niakhaté a manqué sa tentative, offrant aux Sang et Or leur billet pour le tour suivant.

Une demi-finale face à Toulouse

Grâce à ce succès, le RC Lens poursuit une saison particulièrement solide. Dauphins du Paris Saint‑Germain en championnat, les Artésiens restent également en lice pour un premier sacre dans la compétition.

En demi-finale de la Coupe de France, ils recevront le Toulouse FC pour tenter de se hisser en finale. L’autre affiche opposera le RC Strasbourg à l’OGC Nice.