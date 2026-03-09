La finale du Campeonato Mineiro, disputée à Belo Horizonte entre Cruzeiro Esporte Clube et Clube Atlético Mineiro, a basculé dans le chaos dans les dernières secondes de la rencontre. Le match s’est pourtant conclu par une victoire 1-0 de Cruzeiro, grâce notamment à un but inscrit en seconde période par l’attaquant brésilien Kaio Jorge Pinto Ramos. Mais les images de la célébration du titre ont rapidement été éclipsées par une bagarre générale d’une rare intensité entre les deux équipes.

L’incident s’est produit dans le temps additionnel, alors que la tension était déjà palpable. Le derby de Belo Horizonte, souvent appelé le Clássico Mineiro, est considéré comme l’une des rivalités les plus intenses du football brésilien. L’enjeu d’une finale régionale a encore accentué la pression autour de cette confrontation historique.

L’incident déclencheur entre Christian et Everson

La séquence qui déclenche les affrontements implique d’abord deux joueurs : le milieu de terrain de Cruzeiro Christian Mateus da Silva, connu sous le nom de Christian, et le gardien d’Atlético Mineiro Everson Felipe Marques Pires. Après une action offensive dans les dernières secondes du match, Christian entre en contact avec le portier adverse.

La réaction d’Everson est immédiate : le gardien pousse son adversaire au sol, provoquant une première altercation. Les joueurs des deux équipes se précipitent alors vers la scène. En quelques secondes, la confrontation verbale se transforme en bagarre généralisée impliquant pratiquement tous les joueurs présents sur la pelouse.

Une mêlée impliquant joueurs, remplaçants et staffs

La situation devient rapidement incontrôlable. Les bancs des deux équipes se vident et plusieurs membres des staffs techniques ainsi que du personnel de sécurité entrent sur le terrain. Des coups sont échangés et certains joueurs sont frappés au cours de la mêlée.

L’attaquant d’Atlético Mineiro Givanildo Vieira de Sousa, plus connu sous le nom de Hulk et ancien international brésilien, apparaît notamment au centre de l’altercation. Une séquence vidéo montre Hulk frapper à l’arrière de la tête le milieu de terrain argentin de Cruzeiro Lucas Daniel Romero, tandis que plusieurs joueurs tentent de séparer les protagonistes.

Le défenseur argentin Lucas Gastón Villalba est également aperçu dans plusieurs échanges physiques pendant la bagarre. Face à l’ampleur des incidents, la rencontre est interrompue pendant plusieurs minutes. Les forces de sécurité doivent intervenir pour rétablir le calme sur la pelouse.

Après les affrontements, le gardien Everson apparaît avec une blessure à la tête et du sang sur le visage, ce qui témoigne de la violence de certains échanges survenus durant la mêlée.

23 expulsions confirmées dans le rapport officiel

L’arbitre brésilien Matheus Delgado Candançan, chargé de diriger cette finale du Campeonato Mineiro, ne distribue pas immédiatement les cartons rouges pendant la bagarre. Toutefois, après avoir analysé les événements et rédigé son rapport officiel, il confirme un total exceptionnel de 23 expulsions.

Ce chiffre inclut des joueurs titulaires, des remplaçants et plusieurs membres des staffs techniques des deux clubs. Parmi les joueurs concernés figurent notamment Christian Mateus da Silva, Everson Felipe Marques Pires, Givanildo Vieira de Sousa, Kaio Jorge Pinto Ramos, ainsi que plusieurs autres professionnels évoluant dans les deux effectifs.

Ces expulsions pourraient entraîner des suspensions importantes lorsque les instances disciplinaires examineront officiellement le dossier.

Après la rencontre, l’attaquant d’Atlético Mineiro Givanildo Vieira de Sousa a exprimé ses regrets face aux scènes de violence observées sur la pelouse : « Je regrette profondément ce qui s’est passé. Je n’ai jamais vu une telle violence dans un match de football. Nous ne pouvons pas donner cet exemple, car cela finit par avoir des répercussions dans le monde entier. »

Du côté de Cruzeiro, l’entraîneur Adenor Leonardo Bacchi, plus connu sous le nom de Tite et ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil, a également pris la parole après la rencontre : « Je veux transmettre aux supporters de Cruzeiro toute l’affection et le respect que j’ai pour eux. Il peut m’arriver de manquer de compétence parfois, mais le respect pour les fans, le travail, la dignité et l’honnêteté, c’est ce qui compte. »

Un derby historique entaché par la violence

Malgré ces scènes chaotiques, la finale s’est officiellement conclue par le sacre de Cruzeiro dans le championnat de l’État du Minas Gerais. Cette compétition régionale, organisée chaque année dans l’État brésilien du Minas Gerais, reste l’un des tournois les plus importants du football local.

Cependant, cette édition restera probablement dans les mémoires pour une raison bien différente : une bagarre massive et un total de 23 expulsions consignées dans le rapport de l’arbitre. Un épisode extrêmement rare dans le football professionnel qui pourrait entraîner des sanctions disciplinaires significatives dans les semaines à venir.