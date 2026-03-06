Le Festival de Cannes distinguera cette année Peter Jackson avec une Palme d’or d’honneur. Le cinéaste néo-zélandais recevra cette récompense lors de l’ouverture de la 79e édition, le 12 mai prochain, pour saluer l’ensemble d’un parcours qui a profondément marqué le cinéma spectaculaire contemporain.

À travers ce choix, les organisateurs disent vouloir mettre en lumière une œuvre capable de faire dialoguer ambition artistique, maîtrise technologique et grand spectacle populaire. Dans leur communiqué, ils expliquent vouloir “saluer une œuvre qui fusionne blockbusters hollywoodiens et films d’auteur ».

Un réalisateur qui a transformé le cinéma épique

Peter Jackson reste indissociable de la trilogie du Seigneur des anneaux, sortie entre 2001 et 2003, devenue l’une des sagas les plus marquantes de l’histoire du cinéma. Adaptée de Tolkien, cette fresque tournée en Nouvelle-Zélande a imposé une nouvelle échelle dans la fabrication des grandes productions, avec des milliers de figurants, un travail technique considérable et des effets spéciaux qui ont durablement redéfini le genre.

Le Festival insiste aussi sur cette place singulière. Le délégué général Thierry Frémaux estime ainsi qu’il y a “clairement un avant et un après Peter Jackson”, selon l’AFP. De son côté, la présidente Iris Knobloch salue un créateur “à la créativité débordante” qui a donné ses lettres de noblesse à l’heroic fantasy.

Un retour symbolique sur la Croisette

Cette récompense a aussi une portée biographique. Peter Jackson entretient un lien ancien avec Cannes : il y avait présenté son premier film, Bad Taste, au Marché du film en 1988, et était revenu en 2001 avec 26 minutes d’images du Seigneur des anneaux, alors encore inachevé. Ce passage avait contribué à faire monter l’attente autour d’un projet que beaucoup jugeaient auparavant impossible à porter à l’écran.

Le réalisateur a réagi en affirmant que recevoir cette Palme d’or d’honneur serait “l’un des plus grands moments” de sa carrière. Après Robert De Niro en 2025, Cannes poursuit ainsi sa tradition d’hommages à des figures majeures du cinéma mondial, en célébrant cette fois un auteur qui a su inscrire l’imaginaire fantastique au sommet du grand écran.