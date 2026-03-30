Révélations: le Prince Philip serait mort d’un cancer du pancréas caché au public

Alors que la version officielle a retenu la vieillesse comme cause du décès de Prince Philip, un nouvel ouvrage signé par l’historien Hugo Vickers avance une autre lecture de ses dernières années. Dans Queen Elizabeth II: A Personal History, Hugo Vickers soutient que Prince Philip aurait vécu près de huit ans avec un cancer du pancréas inopérable.

Ce que confirment les documents publics sur la mort de Prince Philip

La seule version officielle disponible publiquement reste celle annoncée par la famille royale le 9 avril 2021. Ce jour-là, Buckingham Palace a indiqué que Prince Philip s’était éteint paisiblement au château de Windsor. La presse britannique a ensuite rapporté que le certificat de décès mentionnait la vieillesse comme cause officielle. Prince Philip est mort à 99 ans, moins de deux mois avant son centième anniversaire.

Hugo Vickers évoque un diagnostic posé en 2013

Selon Hugo Vickers, tout aurait commencé en 2013, lorsque Prince Philip, alors âgé de 91 ans, aurait été examiné à l’hôpital après la détection d’une anomalie au niveau du pancréas. Toujours d’après Hugo Vickers, l’intervention aurait conduit à un diagnostic de cancer du pancréas jugé inopérable.

Le séjour hospitalier de 2013 est documenté, mais pas un cancer officiellement confirmé

Prince Philip a bien été admis à la London Clinic en juin 2013 pour une opération exploratoire de l’abdomen à la suite d’examens abdominaux. À l’époque, il s’agissait d’une intervention planifiée, et aucune communication publique de Buckingham Palace n’a alors évoqué un cancer. Prince Philip a ensuite repris une partie de ses engagements, avant de se retirer officiellement de la vie publique en 2017.

Un pronostic sombre, puis un retour progressif à la vie publique

Dans le récit de Hugo Vickers, l’entourage de Prince Philip aurait un temps pensé qu’il ne réapparaîtrait peut-être plus en public après sa convalescence. Le livre affirme pourtant que Prince Philip a déjoué ces prévisions, retrouvant progressivement une visibilité publique avant sa retraite officielle.

Les dernières heures de Prince Philip selon la biographie de Hugo Vickers

Hugo Vickers décrit aussi les dernières heures de Prince Philip dans un registre très personnel. D’après cette version, Prince Philip aurait échappé à la surveillance de ses infirmières au cours de sa dernière nuit, avancé avec son déambulateur dans un couloir, puis bu une bière dans l’Oak Room. Le lendemain matin, toujours selon Hugo Vickers, Prince Philip se serait levé, aurait pris un bain, aurait indiqué qu’il ne se sentait pas bien, avant de mourir paisiblement au château de Windsor. Le livre ajoute qu’Elizabeth II n’était pas présente au moment précis du décès et qu’Elizabeth II aurait été contrariée de ne pas avoir pu lui dire au revoir.

Un décès survenu avant un centenaire que Prince Philip n’aurait pas souhaité célébrer

Le livre de Hugo Vickers avance aussi que Prince Philip ne souhaitait pas atteindre son centième anniversaire, en raison de l’attention et du cérémonial qu’un tel cap aurait inévitablement suscités. Prince Philip est mort le 9 avril 2021 à Windsor, à l’âge de 99 ans. Son décès est arrivé dans une période encore marquée par la pandémie, et ses funérailles ont été organisées sous restrictions sanitaires.