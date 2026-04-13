Vénissieux : un homme blessé par balles lors d’une fusillade en pleine rue

Un homme a été blessé par balles samedi à Vénissieux, près de Lyon, lors d’une fusillade survenue en plein jour au pied d’un immeuble. Touché à deux reprises, il a été pris en charge par les secours, son pronostic vital n’étant pas engagé.

Les faits se sont déroulés en début d’après-midi devant un immeuble du boulevard Irène-Joliot-Curie. Selon les premières informations, plusieurs individus cagoulés et armés ont ouvert le feu à plusieurs reprises, visant un jeune homme qui a tenté de prendre la fuite.

Un contexte de tensions liées au trafic de drogue

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs tirs, ainsi que des coups de feu tirés en l’air au moment de la fuite des assaillants. La victime, connue des services de police, a été atteinte mais a pu être rapidement évacuée.

Selon les éléments recueillis, cette fusillade pourrait s’inscrire dans un contexte de rivalités liées à l’implantation d’un point de deal dans le quartier. Les forces de l’ordre ont renforcé leur présence sur place, tandis qu’une enquête est en cours pour identifier les auteurs et préciser les circonstances de l’attaque.