Une femme retrouvée morte dans sa baignoire à Paris, son compagnon activement recherché

Le corps sans vie d’une jeune femme a été découvert dans la baignoire de son appartement parisien, tandis que son compagnon a pris la fuite par le toit de l’immeuble. Toujours recherché ce jeudi, il fait l’objet d’une enquête pour homicide volontaire ouverte par le parquet de Paris.

La macabre découverte a été effectuée dans un logement situé dans le nord-est de la capitale. Les secours, appelés sur place, n’ont pu que constater le décès de la victime. Les circonstances exactes de la mort restent encore floues à ce stade des investigations.

Le conjoint soupçonné d’avoir quitté les lieux

D’après les premiers éléments de l’enquête, le compagnon de la jeune femme aurait quitté l’appartement avant l’arrivée des policiers. Les enquêteurs privilégient la piste d’un féminicide et tentent désormais de localiser le suspect, décrit comme étant en fuite.

Les investigations ont été confiées à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Une autopsie doit être pratiquée afin de déterminer précisément les causes du décès et d’établir si la victime présentait d’éventuelles traces de violences.