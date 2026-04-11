San Francisco : la résidence de Sam Altman, dirigeant d’OpenAI, visée par une attaque au cocktail Molotov

La maison de Sam Altman, dirigeant d’OpenAI, a été la cible d’un jet de cocktail Molotov à San Francisco. L’incident s’est produit alors que le patron de l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle n’était pas nécessairement présent sur les lieux au moment des faits.

Selon les informations communiquées, le suspect aurait ensuite proféré des menaces visant les bureaux d’OpenAI, situés ailleurs dans la ville. Cette escalade a conduit les autorités à intervenir rapidement pour sécuriser les sites concernés.

Une interpellation rapide des autorités

Les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation du suspect peu après les faits. Les motivations de l’individu n’ont pas été précisées à ce stade, et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet acte.

Cet incident intervient dans un contexte de forte exposition médiatique des acteurs de l’intelligence artificielle. Les autorités cherchent désormais à déterminer si cette attaque était isolée ou liée à des tensions plus larges autour de ce secteur en pleine expansion.