Paris : un homme tue son frère à l’arme blanche dans un contexte de troubles psychiatriques

Un homme de 25 ans a mortellement blessé son frère de 21 ans jeudi soir dans un appartement du 14e arrondissement de Paris. Les faits se sont déroulés au domicile familial, sous les yeux de leur mère, qui a donné l’alerte aux secours.

Selon les premiers éléments, le suspect aurait porté un coup de couteau à l’abdomen de la victime. Cette dernière, retrouvée en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours, a été transportée en urgence à l’hôpital, où elle est décédée peu après malgré les tentatives de réanimation.

Une enquête ouverte pour éclaircir les circonstances

Le mis en cause, décrit par ses proches comme souffrant de troubles psychiatriques, aurait été suivi pour un délire de persécution apparu durant la période du Covid. Le mobile précis du passage à l’acte n’est pas encore établi.

Placée en garde à vue, la personne suspectée doit faire l’objet d’expertises afin d’évaluer son état mental au moment des faits. L’enquête, confiée à la police judiciaire parisienne, se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce drame familial.