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Le groupe Accor dément fermement l’accusation d’un fonds spéculatif d’être impliqué dans la traite d’êtres humains ou d’enfants 

21 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Le groupe Accor dément fermement l'accusation d'un fonds spéculatif d'être impliqué dans la traite d’êtres humains ou d’enfants 
Le groupe Accor dément fermement l'accusation d'un fonds spéculatif d'être impliqué dans la traite d’êtres humains ou d’enfants 

Le groupe hôtelier français Accor a été la cible d’un rapport du fonds spéculatif Grizzly, qui l’accuse notamment d’implication dans des faits de traite d’êtres humains et d’enfants. Ces allégations ont provoqué une chute immédiate du titre en Bourse, avant un léger rebond le lendemain.

Dans ce document, le fonds évoque des soupçons liés à des hôtels opérant en Russie, accusés d’avoir hébergé des orphelins ukrainiens dans un contexte controversé. D’autres accusations portent sur des réservations suspectes dans plusieurs pays, ainsi que sur de supposés liens indirects avec Jeffrey Epstein.

Une enquête interne lancée face aux accusations

Accor a fermement rejeté l’ensemble de ces accusations, assurant n’avoir aucune implication dans de telles pratiques. Le groupe a annoncé l’ouverture d’une enquête interne, confiée également à un cabinet externe, afin de vérifier les faits avancés et de faire toute la lumière sur ces allégations.

L’entreprise précise que, si des irrégularités étaient avérées, des mesures immédiates seraient prises et des poursuites pourraient être engagées. À ce stade, aucun élément ne permet d’établir un lien direct entre la direction du groupe et les accusations évoquées.

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