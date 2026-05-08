Le corps calciné d’une femme découvert dans une forêt près de Marseille

Une macabre découverte a été faite dans un massif forestier d’Allauch, à l’est de Marseille, où le corps entièrement carbonisé d’une femme a été retrouvé aux abords d’une piste forestière. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour assassinat et confié les investigations à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

Selon les premiers éléments de l’enquête, le corps était encore en combustion lorsque les secours sont intervenus mardi soir après l’alerte donnée par un témoin ayant aperçu une importante fumée noire dans cette zone boisée très peu fréquentée en soirée. La victime n’avait pas encore été identifiée au moment des premières constatations.

Une scène qui intrigue fortement les enquêteurs

Les investigations se concentrent notamment sur les circonstances de la présence de la victime dans cette zone difficilement accessible, fermée à la circulation générale par une barrière forestière. D’après plusieurs sources relayées dans la presse locale, un tissu aurait également été retrouvé au niveau de la bouche du corps, élément qui intrigue particulièrement les enquêteurs.

Une autopsie doit permettre de déterminer les causes exactes du décès ainsi que l’identité de la victime. Les policiers de la brigade criminelle poursuivent leurs recherches dans ce dossier qui ravive à Marseille le spectre des assassinats suivis d’incendies criminels, parfois surnommés localement la méthode du « barbecue ».