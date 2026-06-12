Laval : une femme de 31 ans poignardée par son conjoint, pronostic vital engagé

Une trentenaire a été hospitalisée jeudi après avoir reçu plusieurs coups de couteau à son domicile. Son compagnon a été interpellé et placé en garde à vue.

Une femme de 31 ans se trouve dans un état critique après avoir été poignardée jeudi matin à son domicile de Laval. La victime a reçu plusieurs coups de couteau et son pronostic vital était engagé dans la soirée, selon le parquet de la ville. Son conjoint, un homme d’une trentaine d’années, a été rapidement interpellé par les services de police puis placé en garde à vue.

Un suspect connu de la police

L’homme interpellé était connu des services de police. Une enquête a été immédiatement ouverte du chef de tentative de meurtre par conjoint, a précisé la procureure de Laval. Les circonstances exactes du drame restent à établir, mais les faits se sont déroulés au domicile de la victime dans la matinée de jeudi.

Une enquête pour tentative de meurtre

Cette nouvelle agression conjugale intervient dans un contexte où les violences faites aux femmes demeurent un enjeu majeur de sécurité publique. La victime a été transportée en urgence à l’hôpital où son état demeure préoccupant. L’enquête devra déterminer les motifs de cette attaque ainsi que les antécédents éventuels de violence au sein du couple.