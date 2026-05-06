Collégienne de 14 ans tuée à Fère-en-Tardenois : un homme de 23 ans interpellé

Un homme de 23 ans a été interpellé après la mort d’une collégienne de 14 ans à Fère-en-Tardenois, dans l’Aisne. L’homme arrêté serait un ancien petit ami de l’adolescente. Le suspect, sans emploi, vivrait chez ses parents. Son profil et ses liens avec la victime sont désormais au cœur des investigations.

Une adolescente mortellement attaquée à l’arme blanche

La jeune fille est morte après avoir reçu plusieurs coups à l’arme blanche. L’agression s’est produite à Fère-en-Tardenois, où l’adolescente était scolarisée. Malgré l’intervention des secours, la victime n’a pas pu être sauvée. Le drame a provoqué une vive émotion dans la commune.