Collégienne de 14 ans tuée à Fère-en-Tardenois : un homme de 23 ans interpellé

Un homme de 23 ans a été interpellé après la mort d’une collégienne de 14 ans à Fère-en-Tardenois, dans l’Aisne. L’homme arrêté serait un ancien petit ami de l’adolescente. Le suspect, sans emploi, vivrait chez ses parents. Son profil et ses liens avec la victime sont désormais au cœur des investigations.
Une adolescente mortellement attaquée à l’arme blanche
La jeune fille est morte après avoir reçu plusieurs coups à l’arme blanche. L’agression s’est produite à Fère-en-Tardenois, où l’adolescente était scolarisée. Malgré l’intervention des secours, la victime n’a pas pu être sauvée. Le drame a provoqué une vive émotion dans la commune.
Jérôme Goulon
Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J.
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