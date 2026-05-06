Aisne : une collégienne de 14 ans tuée à l’arme blanche à Fère-en-Tardenois

Une collégienne de 14 ans est morte ce mercredi à Fère-en-Tardenois, dans l’Aisne, après avoir été attaquée à l’arme blanche. Selon le parquet de Soissons, la jeune fille a été retrouvée « très grièvement blessée » sur la voie publique aux alentours de 8 heures du matin. Elle présentait de multiples blessures causées par une arme blanche.

Les secours n’ont pas pu la sauver

À l’arrivée des secours, l’adolescente était déjà décédée, d’après les éléments communiqués par la procureure de la République de Soissons. Les circonstances précises de l’agression restent encore à établir. À ce stade, les autorités n’ont pas communiqué sur un mobile éventuel ni sur l’identité d’un suspect.

Une enquête pour assassinat ouverte

Le parquet de Soissons a ouvert une enquête de flagrance pour assassinat. Les investigations ont été confiées à la section de recherches d’Amiens.

L’auteur des faits activement recherché

L’auteur de l’agression est recherché par les forces de l’ordre. Un important dispositif de gendarmerie a été mobilisé dans le secteur, avec notamment l’appui d’hélicoptères, de drones, d’antennes locales du GIGN et de pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie.

Une cellule psychologique d’urgence a été mise en place dans le collège où la victime était scolarisée. Cette prise en charge doit permettre d’accompagner les élèves et les personnels de l’établissement après la mort de l’adolescente.