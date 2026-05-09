Réchauffement à plus de 5°C en 2100: un scénario qui s’éloigne, sans rassurer

Bonne nouvelle, sur le papier: le monde filerait moins sûrement vers un réchauffement supérieur à 5°C d’ici 2100. Selon une étude pilotée par le Programme mondial de recherche sur le climat (WCRP), un groupe d’une quarantaine de scientifiques juge désormais ce scénario « improbable », en actualisant les projections climatiques avec les connaissances récentes sur la réponse du climat et les trajectoires d’émissions.

Concrètement, même dans l’hypothèse la plus défavorable retenue, celle d’une forte progression des émissions de gaz à effet de serre, le thermomètre global n’atteindrait pas 4°C à la fin du siècle. Pour Robert Vautard, climatologue et coprésident du Giec, c’est déjà un signal: les politiques publiques « ont un effet ». « Les politiques climatiques ont un effet, malheureusement pas encore de faire baisser les émissions mais de les infléchir », a-t-il expliqué, rappelant que la courbe, même si elle ne s’inverse pas, se tord un peu.

Moins de 5°C, mais encore trop chaud pour rester sereins

Reste que l’étude met surtout en avant des scénarios jugés plus plausibles autour d’un réchauffement légèrement inférieur à 3°C en 2100. On est loin d’un monde stabilisé. Robert Vautard parle d’un impact « majeur » pour les sociétés humaines: vagues de chaleur plus fréquentes, inondations plus sévères, sécheresses plus longues. À chaque cran supplémentaire, la facture monte, et pas seulement en degrés.

Le WCRP le rappelle sans détour: voir s’éloigner l’hypothèse des +5°C ne réduit pas l’ampleur des risques liés à la trajectoire actuelle. Les évaluations du Giec restent la boussole, 1,5°C exige une baisse rapide des émissions et chaque fraction de degré en plus durcit les extrêmes. Bref, on évite peut-être le pire scénario, mais l’horizon reste brûlant, avec une question qui s’impose en filigrane: quelle vitesse tiendront nos décisions avant que le climat n’impose la sienne.