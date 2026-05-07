Vladimir Poutine se retranche dans un bunker par crainte d’un attentat

Vladimir Poutine a considérablement réduit ses déplacements et vit désormais retranché dans un bunker ultra-sécurisé situé au sud de la Russie. Selon des rapports de renseignement européens, le président russe redoute une tentative d’assassinat ou un coup d’État. Le Kremlin a drastiquement renforcé les mesures de sécurité autour du chef de l’État, qui apparaît de plus en plus isolé du monde extérieur. Cette méfiance accrue s’inscrit dans un contexte de guerre en Ukraine qui s’éternise et de tensions internes croissantes.

Un dispositif sécuritaire renforcé

La paranoïa du maître du Kremlin s’est amplifiée après plusieurs incidents sécuritaires, notamment des attaques de drones sur le territoire russe et des menaces directes contre sa personne. Le président russe vit désormais coupé de la réalité, entouré d’un dispositif de protection sans précédent. Ses sorties publiques se font rares et chaque déplacement fait l’objet d’une préparation minutieuse. Cette situation reflète une défiance croissante envers son entourage et une inquiétude face aux risques internes.

Un pouvoir fragilisé

La popularité de Vladimir Poutine a connu une baisse sensible, alimentant ses craintes d’une contestation de son pouvoir. Concentré sur la guerre en Ukraine, le président russe semble vivre dans un état de vigilance permanente. Son isolement physique traduit un pouvoir de plus en plus sous pression, confronté à la fois aux menaces ukrainiennes et aux risques intérieurs. Cette attitude défensive marque un tournant dans l’exercice du pouvoir par le dirigeant russe.