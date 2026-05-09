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Un vaste incendie près de Roissy sans impact sur le trafic aérien

9 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Un entrepôt a pris feu samedi soir à proximité de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Une soixantaine de pompiers sont intervenus.

Un vaste incendie près de Roissy sans impact sur le trafic aérien
Un vaste incendie près de Roissy sans impact sur le trafic aérien

Un incendie d’ampleur s’est déclaré samedi soir dans un entrepôt situé près de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les flammes, particulièrement impressionnantes selon les témoignages et images qui circulent sur les réseaux sociaux, ont mobilisé une soixantaine de sapeurs-pompiers. Aucune victime n’est à déplorer à ce stade. Les premières constatations confirment que le sinistre s’est limité à la zone de stockage, sans s’étendre aux infrastructures aéroportuaires.

Aucune perturbation aérienne

Malgré la violence du feu, le trafic aérien n’a pas été perturbé. Les vols au départ et à l’arrivée de la première plateforme aéroportuaire française se sont déroulés normalement durant l’intervention des secours. La proximité géographique entre le site touché et les pistes n’a pas nécessité de mesures particulières pour la circulation des avions. Les témoins présents sur place ont toutefois souligné l’intensité du brasier visible depuis plusieurs points autour de l’aéroport.

Enquête en cours sur les causes

Les équipes de pompiers ont concentré leurs efforts pour circonscrire rapidement l’incendie et éviter toute propagation. Les causes du sinistre restent à déterminer et une enquête devrait être ouverte pour établir les circonstances exactes du départ de feu. Les autorités n’ont pour l’heure communiqué aucun élément sur l’origine de l’incident ni sur l’étendue précise des dégâts matériels.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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