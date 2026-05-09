Ukraine-Russie : Zelensky accepte la trêve proposée par Trump pour le défilé du 9-Mai à Moscou

Volodymyr Zelensky a accepté de respecter un cessez-le-feu de trois jours proposé par Donald Trump, à l’occasion des commémorations russes du 9-Mai, date centrale du calendrier politique de Moscou. Cette trêve doit permettre à la Russie d’organiser son défilé de la Victoire sur la place Rouge, dans un contexte de guerre toujours tendu entre Kiev et Moscou.

Zelensky ordonne de ne pas frapper la parade

Le président ukrainien a donné consigne à son armée de ne pas viser le défilé organisé à Moscou. La mesure concerne directement les abords de la place Rouge, où la Russie célèbre chaque année la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945. Ce geste est présenté comme l’acceptation de la trêve voulue par Donald Trump, mais il intervient dans un climat de méfiance extrême entre les deux camps.

Trump tente un coup diplomatique

Donald Trump a annoncé cet accord comme une pause militaire de trois jours entre l’Ukraine et la Russie, du 9 au 11 mai. L’objectif affiché est double : sécuriser les commémorations russes et ouvrir une fenêtre diplomatique dans un conflit qui reste enlisé. Washington espère que cette interruption des combats puisse servir de point d’appui à de nouvelles discussions.

Moscou accepte aussi la trêve

La Russie a également confirmé son accord. Au-delà de l’arrêt temporaire des combats, un échange de prisonniers est évoqué, avec 1 000 captifs de chaque côté. Ce volet humanitaire donne une portée plus concrète à cette trêve, même si rien ne garantit qu’elle puisse durer au-delà du cadre annoncé.

Un défilé sous tension maximale

Le 9-Mai est une démonstration de force pour Vladimir Poutine. Mais cette année, le rendez-vous se déroule dans un climat particulièrement nerveux. Moscou redoute d’éventuelles attaques de drones, alors que l’Ukraine a intensifié ces derniers mois ses frappes contre des infrastructures russes. Le défilé est donc maintenu, mais sous surveillance renforcée.

Un geste symbolique, mais très calculé

En acceptant de ne pas frapper la parade, Zelensky évite d’apparaître comme celui qui ferait échouer une initiative diplomatique américaine. De son côté, Trump peut présenter cette trêve comme une victoire personnelle sur le terrain international. Quant à Poutine, il obtient la tenue de son événement patriotique sans renoncer publiquement à ses objectifs militaires.