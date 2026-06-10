Un pilote sans diplôme a transporté des passagers pendant des mois en Europe

La compagnie aérienne lituanienne Avion Express a suspendu l’un de ses commandants de bord après avoir découvert qu’il aurait falsifié l’ensemble de ses certificats professionnels. L’homme occupait le poste de commandant de bord sur des Airbus A320 et assurait des vols commerciaux à travers l’Europe depuis plusieurs mois. Une enquête interne a été ouverte immédiatement par la compagnie pour déterminer les circonstances exactes de cette fraude et évaluer les conséquences sur la sécurité des vols effectués.

Des centaines de vols concernés

Le pilote aurait gravi les échelons au sein de la compagnie en présentant de faux documents attestant de qualifications qu’il ne possédait pas. Il a ainsi pu accéder au poste de commandant de bord cet été, transportant des centaines de passagers sur des liaisons européennes sans disposer des diplômes et certifications obligatoires pour exercer cette fonction. Les autorités aéronautiques compétentes ont été informées de cette situation qui soulève de graves questions sur les procédures de vérification des qualifications des pilotes.

Un précédent inquiétant

Cette affaire rappelle d’autres cas similaires dans l’aviation civile, dont celui d’un pilote ayant menti pendant 17 ans sur ses diplômes et effectué plus de 900 vols frauduleux pour Air Canada. Les compagnies aériennes sont désormais confrontées à la nécessité de renforcer leurs contrôles pour éviter que de telles situations ne se reproduisent et garantir la sécurité des passagers.