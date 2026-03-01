L’acteur américain Shia LaBeouf a été de nouveau arrêté samedi à La Nouvelle-Orléans et inculpé d’un chef supplémentaire de coups et blessures simples, selon des documents judiciaires cités par l’Associated Press. Cette nouvelle arrestation est liée à une altercation survenue le 17 février devant le Royal Street Inn & R Bar, près du quartier français, pour laquelle il avait déjà été interpellé plus tôt ce mois-ci.

Dans cette affaire, la police accuse l’acteur d’avoir frappé plusieurs personnes à l’extérieur du bar lors des célébrations du Mardi Gras, tout en proférant à plusieurs reprises des insultes homophobes. Une vidéo de l’incident montrerait LaBeouf, torse nu, poussant une personne au sol et en frappant une autre au visage, « causant possiblement une dislocation du nez », selon un rapport de la police de La Nouvelle-Orléans.

Son avocate, Sarah Chervinsky, a déclaré que son client s’était volontairement présenté à la prison d’Orleans Parish après avoir appris qu’un nouveau mandat d’arrêt avait été émis vendredi. « Aucune personne ordinaire ne serait contrainte de verser plus de 100 000 dollars de cautions et d’être incarcérée à deux reprises pour un seul incident relevant d’un délit mineur », a-t-elle affirmé. « Tout comme il ne mérite pas de traitement préférentiel, M. LaBeouf ne mérite pas non plus d’être traité plus sévèrement par la police et les tribunaux simplement parce qu’il est une personnalité publique. »

Jeffrey Damnit, un artiste local bien connu identifié par la police comme Jeffrey Klein, a déclaré à l’Associated Press avoir été l’une des personnes agressées. Il affirme que l’acteur l’a frappé à plusieurs reprises et l’a poussé, tout en tentant de provoquer des bagarres et en proférant des menaces. Selon lui et le rapport de police, LaBeouf aurait été maîtrisé par plusieurs personnes présentes, mais serait devenu plus agressif en refusant de quitter les lieux.

La police est intervenue vers 0 h 45 le matin du « Fat Tuesday », point culminant du Mardi Gras à La Nouvelle-Orléans, et a procédé à l’arrestation de l’acteur. Shia LaBeouf n’a pas encore plaidé et a refusé de répondre aux questions des journalistes jeudi, après qu’un juge lui a ordonné de retourner en centre de désintoxication pour alcool et drogues. Lors de cette audience, son avocate avait déclaré : « Franchement, être ivre au Mardi Gras n’est pas un crime. »