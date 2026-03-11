Un projet d’attentat a été déjoué à proximité du centre pénitentiaire de Longuenesse, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Selon des informations révélées par Le Figaro, plusieurs individus ont été interpellés après la découverte d’un véhicule suspect stationné près de l’établissement. Lors du contrôle, les policiers ont mis la main sur une arme de poing chargée, une bouteille d’acide chlorhydrique ainsi qu’un drapeau de l’organisation terroriste État islamique. Deux frères, nés en 2003 et 2005, ont immédiatement été placés en garde à vue.

Au total, six personnes ont été interpellées dans cette affaire, dont trois détenus de droit commun soupçonnés d’être destinataires de colis illicites en prison. Une perquisition menée au domicile d’un proche de l’un d’eux a également permis de découvrir une arme de poing. Le Parquet national antiterroriste suit désormais ce dossier, qui pourrait constituer un projet d’attentat d’une ampleur inédite au regard du matériel retrouvé et du nombre de suspects impliqués.