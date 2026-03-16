Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

À Paris, la bataille pour le second tour s’intensifie déjà. Arrivée derrière Emmanuel Grégoire au premier tour avec environ 25 % des voix, Rachida Dati a tendu la main au candidat soutenu par Horizons Pierre-Yves Bournazel pour constituer une « liste d’union » face à la gauche. Sur le réseau social X, la candidate de droite a appelé chacun à « prendre ses responsabilités » afin d’éviter la dispersion des voix dans la capitale, alors que le candidat PS est crédité entre 35 % et 38 % des suffrages selon les estimations.

Dans ce contexte, le chef de l’État Emmanuel Macron a lui aussi appelé à un rapprochement entre les deux listes pour tenter de renverser le rapport de force face à la gauche. Pierre-Yves Bournazel, dont les électeurs pourraient être déterminants au second tour, poursuit actuellement ses consultations avec ses colistiers et doit s’exprimer dans la journée. L’hypothèse d’une fusion entre les deux listes reste donc ouverte, même si des discussions portent encore sur la stratégie et notamment sur la question d’éventuelles alliances avec d’autres candidats qualifiés.