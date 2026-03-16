Entrevue

Municipales Paris : Emmanuel Macron pousse à une alliance entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel

16 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales Paris : Emmanuel Macron pousse à une alliance entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel
Municipales Paris : Emmanuel Macron pousse à une alliance entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel

Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

À Paris, la bataille pour le second tour s’intensifie déjà. Arrivée derrière Emmanuel Grégoire au premier tour avec environ 25 % des voix, Rachida Dati a tendu la main au candidat soutenu par Horizons Pierre-Yves Bournazel pour constituer une « liste d’union » face à la gauche. Sur le réseau social X, la candidate de droite a appelé chacun à « prendre ses responsabilités » afin d’éviter la dispersion des voix dans la capitale, alors que le candidat PS est crédité entre 35 % et 38 % des suffrages selon les estimations.

Dans ce contexte, le chef de l’État Emmanuel Macron a lui aussi appelé à un rapprochement entre les deux listes pour tenter de renverser le rapport de force face à la gauche. Pierre-Yves Bournazel, dont les électeurs pourraient être déterminants au second tour, poursuit actuellement ses consultations avec ses colistiers et doit s’exprimer dans la journée. L’hypothèse d’une fusion entre les deux listes reste donc ouverte, même si des discussions portent encore sur la stratégie et notamment sur la question d’éventuelles alliances avec d’autres candidats qualifiés.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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