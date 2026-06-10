Le Pentagone réduit drastiquement la liste des religions des soldats américains

Le Pentagone a annoncé la semaine dernière une refonte majeure de ses registres religieux. Le ministère américain de la Défense a supprimé 180 codes d’affiliation religieuse de ses fichiers militaires. Les soldats ne pourront désormais choisir qu’entre 31 catégories pour identifier leur croyance, contre plus de 200 auparavant. Parmi ces 31 options restantes, 22 concernent différentes branches du christianisme. Cette décision marque un tournant dans la gestion de la diversité religieuse au sein des forces armées.

Des réactions au sein des rangs

La mesure a immédiatement suscité des réactions au sein des rangs militaires. Plusieurs soldats et anciens combattants s’interrogent sur les critères ayant présidé à cette sélection drastique. Les religions et croyances écartées des registres officiels se comptent par dizaines. Le choix de maintenir une écrasante majorité de catégories chrétiennes tout en supprimant de nombreuses autres confessions soulève des questions sur la représentativité religieuse dans l’armée américaine. Le Pentagone n’a pas détaillé publiquement la liste complète des croyances retirées ni les raisons précises de chaque suppression.

Un débat sur la liberté de conscience

Cette réforme administrative intervient dans un contexte de débat sur la place de la religion dans les institutions militaires. Les autorités du ministère de la Défense n’ont pas communiqué sur les objectifs poursuivis par cette simplification. Les militaires concernés devront désormais adapter leur déclaration d’affiliation religieuse aux nouvelles catégories disponibles. Certains observateurs y voient une volonté de standardisation, d’autres une remise en cause de la liberté de conscience garantie aux membres des forces armées.