Le pape Léon XIV attendu en France fin septembre, à Paris et Lourdes

La Conférence des évêques de France a officialisé ce mercredi 6 mai 2026 la préparation d’une visite du pape Léon XIV sur le territoire français. Attendu fin septembre, le souverain pontife devrait faire escale à Paris et à Lourdes. Le cardinal Jean-Marc Aveline, président de la Conférence, coordonne actuellement l’élaboration du programme de ce voyage apostolique en lien avec le nonce apostolique. Depuis son élection il y a un an, Léon XIV avait reçu plusieurs sollicitations d’évêques français pour effectuer ce déplacement.

Notre-Dame et Lourdes au programme

Une étape parisienne à la cathédrale Notre-Dame de Paris figurerait au programme, bien que les détails précis du séjour restent à finaliser. L’invitation au pape avait été renouvelée officiellement par le cardinal Aveline au nom de l’épiscopat français. Ce voyage interviendrait dans un contexte particulier pour l’Église de France, un an après l’accession de Léon XIV au pontificat.

Les deux destinations retenues témoignent de leur importance symbolique pour le catholicisme français. Paris, capitale et siège historique de l’Église en France, et Lourdes, premier site de pèlerinage marial du pays, accueilleraient ainsi le successeur de Pierre pour la première fois depuis son élection. Les autorités ecclésiastiques poursuivent actuellement la mise au point des derniers aspects logistiques de cette visite.