Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la mort d’un premier militaire français depuis le début de la guerre en Iran et au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par les frappes américaines et israéliennes sur l’Iran. L’adjudant-chef Arnaud Frion a été tué dans une attaque visant des forces antiterroristes dans la région d’Erbil, au Kurdistan irakien.

Macron met en garde la Russie

Lors d’une conférence de presse à l’Élysée ce vendredi midi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a également évoqué la guerre en Ukraine et le soutien apporté par la France et l’Europe à Kiev. Le chef de l’État a affirmé que la Russie « se trompe » si elle pense que la guerre en Iran pourrait lui offrir un répit, rappelant la décision du G7 de ne « pas revoir » la politique de sanctions contre Moscou après l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

« Le contexte de montée des prix du cours du pétrole ne doit en aucun cas amener à revoir notre politique de sanctions à l’égard de la Russie. C’est la position que le G7 a tenue, c’est la position évidemment de la France et de l’Europe », a expliqué le président français.

Mais la veille, les États-Unis, pourtant membres du G7, ont annoncé la levée de certaines sanctions concernant les exportations de pétrole russe.

« Nous ne sommes pas engagés en guerre »

Face aux tensions au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a tenu à rappeler la posture française. « Nous ne sommes pas engagés en guerre au Moyen-Orient. Notre présence est simplement défensive », a-t-il déclaré.

Le président a ajouté vouloir faire preuve de prudence après la mort du militaire français. « Je serai très prudent. J’attends d’avoir tous les éléments qui me seront fournis par l’état-major des armées et nos services. J’attends également de parler avec le Premier ministre irakien en début d’après-midi. Je n’élaborerai aucune forme de scénario sur ce sujet », a-t-il précisé, évoquant une éventuelle riposte.

La France appelle au calme après la mort du soldat

Depuis l’Élysée, Emmanuel Macron a enfin assuré que la France « continuera de faire preuve de sang-froid et de calme » après la mort de l’adjudant-chef Arnaud Frion en Irak, réitérant que la position française reste « purement défensive ».

« Au nom de la Nation, je veux m’incliner avec respect devant la mémoire de l’adjudant-chef Arnaud Frion. Il est mort pour la France lors d’une attaque lancée à proximité d’Erbil », a conclu le chef de l’État.