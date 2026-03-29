Changement d’heure: l’argument des économies d’énergie s’effrite

Dimanche, dans la nuit du 28 au 29 mars, la France avance ses horloges: à 2 heures, il était 3 heures. Un rituel installé en 1976, à l’époque où le premier choc pétrolier avait laissé des traces et où l’éclairage pesait lourd dans la consommation. L’idée était simple, presque mécanique: gagner de la lumière le soir, allumer plus tard, consommer moins. Depuis, l’Europe s’est calée sur un calendrier commun, fixé en 2002, avec passage à l’heure d’été fin mars et retour à l’heure d’hiver fin octobre.

Un vieux réflexe né du choc pétrolier, bousculé par les LED

Les chiffres, eux, racontent une autre histoire. En 2009, une étude de l’Ademe estimait l’économie à 440 GWh, l’équivalent de la consommation annuelle d’éclairage d’environ 800.000 ménages. En 2018, l’effet attendu serait tombé à 351 GWh, soit 20% de moins, pour environ 0,07% de la consommation totale d’électricité: on n’est plus sur le jackpot énergétique, plutôt sur la petite monnaie. Le ministère de la Transition énergétique a même prévenu en 2023, dans une réponse écrite au Sénat, que le gain pourrait encore s’amenuiser d’ici 2030, entre la généralisation des LED et les arbitrages de chauffage ou de climatisation qui changent la donne.

Reste que le sujet ne se résume pas à une ligne de compteur. À Bruxelles, la Commission européenne avait proposé en 2018 de mettre fin aux changements d’heure, portée aussi par des élus comme l’ancienne eurodéputée EELV Karima Delli, qui rappelait que l’éclairage pèse moins dans la facture qu’hier. Problème: les États membres n’ont jamais tranché entre heure d’été permanente et heure d’hiver permanente, et le dossier s’est enlisé, malgré une consultation citoyenne en France en 2019 largement favorable à la suppression. Le résultat, c’est ce sentiment tenace d’une mesure héritée d’un autre siècle, qui continue de s’imposer deux fois par an… jusqu’au jour où l’Europe décidera enfin quelle heure elle veut vraiment vivre.