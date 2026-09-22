Entrevue POLITIQUE

Budget 2027 : Christelle Morançais veut rompre avec la « politique du chèque »

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Budget 2027 : Christelle Morançais veut rompre avec la « politique du chèque »
Budget 2027 : Christelle Morançais veut rompre avec la « politique du chèque »

Christelle Morançais demande une rupture avec la politique des aides ponctuelles et fait de la réduction de la dépense publique l’un de ses principaux marqueurs économiques. Invitée de RTL ce mardi matin, la présidente des Pays de la Loire et vice-présidente d’Horizons a appelé à « stopper la politique du chèque », alors que le gouvernement cherche 54 milliards d’euros d’effort pour le budget 2027.

« Ça fait 50 ans qu’on n’a pas un budget à l’équilibre en France », a-t-elle déclaré, accusant les gouvernements successifs de privilégier « toujours plus de taxes, toujours plus d’impôts, toujours plus de normes ». Pour Christelle Morançais, la priorité doit être de « faire mieux avec moins » plutôt que de demander de nouveaux efforts aux ménages, aux entreprises ou aux retraités.

Près de 100 millions d’euros d’économies revendiqués dans sa région

La dirigeante d’Horizons met en avant son bilan régional pour démontrer que des économies importantes seraient possibles. Elle revendique 82 millions d’euros de réductions de dépenses dans le budget 2025 des Pays de la Loire, puis 15 millions supplémentaires en 2026, soit près de 100 millions d’euros en deux ans. Elle explique avoir repris le budget « ligne à ligne » afin de concentrer les dépenses sur les compétences qu’elle juge prioritaires.

Cette ligne la conduit également à prendre ses distances avec les aides ponctuelles sur les carburants. Elle estime que ces chèques sont finalement payés par l’impôt ou par la dette et préfère une diminution durable des prélèvements et des charges. Une position qui diffère de celle d’Édouard Philippe, candidat Horizons, lequel avait récemment plaidé pour un renforcement des aides aux automobilistes les plus exposés.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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