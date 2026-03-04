Depuis le déclenchement samedi des frappes israélo-américaines contre l’Iran, de fausses vidéos de combat générées par intelligence artificielle inondent les plateformes sociales. Face à cette vague de désinformation, X a annoncé mardi une modification immédiate de son règlement : tout créateur publiant des images de conflit armé produites par IA sans le mentionner explicitement sera suspendu de son programme de partage de revenus pendant 90 jours, puis définitivement en cas de récidive.

« En ces temps de guerre, il est crucial que les gens aient accès à une information authentique sur le terrain », a justifié Nikita Bier, responsable produit de la plateforme, précisant que les utilisateurs pourront désormais signaler les contenus suspects. Les autres membres de la communauté sont ainsi mis à contribution pour assurer un premier niveau de filtrage.

Un revirement notable pour la plateforme d’Elon Musk

La mesure tranche avec la ligne adoptée depuis le rachat de l’ex-Twitter par Elon Musk en 2022 pour 44 milliards de dollars. Le milliardaire avait alors méthodiquement démantelé les dispositifs de modération, les assimilant à de la censure, transformant X en espace largement autorégulé.

« Nous continuerons d’affiner nos règlements pour garantir que l’on peut faire confiance à X dans ces périodes cruciales », a assuré Nikita Bier, laissant entendre que d’autres ajustements pourraient suivre selon l’évolution du conflit et de ses répercussions informationnelles.