UniCredit signe un trimestre record et empile 3,2 milliards d’euros de bénéfice net

Mardi matin, UniCredit a livré un premier trimestre 2026 qui a le goût du record: 3,2 milliards d’euros de bénéfice net, en hausse de 16,1% sur un an. Le chiffre claque, net, et il s’inscrit dans une séquence plus large où plusieurs grandes banques de la zone euro affichent des résultats musclés, portés par des revenus d’intérêts encore élevés, héritage direct des années de taux plus durs. Pour l’investisseur comme pour le lecteur, le message est simple: la machine bancaire européenne continue de tourner vite, même si la route devant n’est pas parfaitement dégagée.

Des commissions en hausse, des coûts au régime, les taux en arbitres

Ce trimestre, UniCredit met en avant deux moteurs très concrets: la hausse des commissions et la réduction des coûts. C’est le cocktail préféré des marchés, parce qu’il raconte une banque moins dépendante d’un seul carburant et plus attentive à ses dépenses, un sujet qui ne fait pas rêver mais qui fait monter les bénéfices. Dans l’ombre des comptes, une autre question reste surveillée de près: la qualité des actifs et le coût du risque, à l’heure où l’économie européenne avance au pas et où certains secteurs, immobilier commercial en tête, restent sous tension dans plusieurs pays.

À la manœuvre, Andrea Orcel, directeur général depuis 2021, continue d’imprimer une trajectoire très orientée rentabilité, discipline interne et retour aux actionnaires, une ligne qui a déjà contribué à redonner du lustre au titre. Reste que le prochain chapitre s’écrira aussi à Francfort, au rythme de la BCE: si la baisse des taux se confirme, la capacité des banques à préserver leurs marges sera testée, et les records d’aujourd’hui deviendront la référence à défendre. Dans ce décor, UniCredit se retrouve avec des moyens et du capital, de quoi soutenir ses ambitions… et alimenter, en toile de fond, les spéculations récurrentes sur la consolidation bancaire européenne.