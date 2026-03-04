L’un des principaux annuaires de partage de fichiers piratés en langue française a été brutalement mis hors ligne dans la nuit de mardi à mercredi. Le site YggTorrent, utilisé par plusieurs millions d’internautes, a vu ses infrastructures numériques attaquées par un pirate informatique qui affirme avoir vidé puis détruit une partie de ses serveurs. Au matin, la page d’accueil affichait un message annonçant une « fermeture définitive ».

L’auteur de l’attaque, se présentant sous le pseudonyme Gr0lum, explique avoir ciblé la plateforme pour protester contre une évolution récente de son modèle économique. Selon lui, la mise en place d’une formule payante aurait transformé le fonctionnement du site en un système contraignant pour les utilisateurs.

Un changement économique à l’origine du sabotage

Créé en 2017, YggTorrent s’était imposé comme l’un des plus importants catalogues francophones de fichiers torrent, permettant l’accès à plus d’un million de contenus, notamment des films ou des séries, diffusés en dehors des circuits légaux. Jusqu’à récemment, l’utilisation du service restait majoritairement gratuite, même si certains internautes pouvaient payer pour augmenter leurs capacités de téléchargement.

La situation a changé fin 2025 avec l’apparition d’un abonnement mensuel baptisé « Turbo », facturé 14,99 euros, qui facilitait l’accès aux téléchargements. Contestant ce système, le pirate affirme avoir supprimé quatre serveurs et plusieurs bases de données. Il indique toutefois avoir sauvegardé l’intégralité du catalogue de fichiers, qu’il a ensuite publié sur un autre site créé pour l’occasion.