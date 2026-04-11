TotalEnergies stoppe Satorp en Arabie saoudite après des frappes

TotalEnergies a actionné le frein d’urgence à Satorp, sa grande raffinerie saoudienne de la côte est, au bord du Golfe. En cause, des incidents survenus dans la nuit du 7 au 8 avril et des dégâts constatés sur l’installation. Le groupe parle d’un arrêt « par mesure de sécurité » et, point à relever dans ce type d’épisode, assure qu’« aucune victime n’est à déplorer » à ce stade.

Concrètement, l’un des deux trains de traitement a été endommagé, selon l’information transmise aux investisseurs. Satorp est une coentreprise détenue par Saudi Aramco à 62,5% et par TotalEnergies à 37,5%. Aucun calendrier de redémarrage n’est avancé, le géant français disant suivre l’évolution du site au fil des évaluations techniques, un vocabulaire prudent quand chaque heure compte et que la moindre incertitude se paie en nervosité.

Une raffinerie touchée, des marchés sur le qui-vive

Le ministère saoudien de l’Énergie avait déjà évoqué « multiples attaques » visant « d’importantes installations énergétiques du Royaume », dont cette plateforme. Le décor est malheureusement connu: des infrastructures pétrolières régulièrement prises pour cible, une région sous tension et, en toile de fond, la question qui revient comme un refrain pour les consommateurs européens, la sécurité de l’offre. Les marchés pétroliers, eux, surveillent tout cela à la loupe, avec ce mélange d’instinct et de calcul froid.

Reste que TotalEnergies fait ses comptes à l’échelle du Moyen-Orient: sa production pétrolière et gazière a été arrêtée ou est en cours d’arrêt au Qatar, en Irak et en mer aux Émirats arabes unis, soit environ 15% de sa production totale d’hydrocarbures. Le groupe souligne qu’un pétrole plus cher « compense largement la perte de production », tandis que la production à terre aux Émirats, autour de 210.000 barils par jour pour TotalEnergies, n’est pas affectée à ce stade et que l’impact sur le trading lié au GNL du Qatar resterait « limité », avec environ 2 millions de tonnes prévues en 2026. Une équation provisoire, suspendue à l’état des installations et à la température géopolitique des prochains jours.