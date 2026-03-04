Air France va interrompre temporairement sa liaison entre Paris-Charles-de-Gaulle et La Havane à partir du 29 mars, en raison d’une pénurie de carburant qui touche Cuba. La compagnie française indique que cette suspension devrait durer au moins jusqu’au 15 juin, sous réserve d’une amélioration de la situation sur l’île.

Jusqu’ici, la ligne était assurée trois fois par semaine avec des Boeing 787. Face aux difficultés d’approvisionnement en kérosène dans les aéroports cubains, les appareils effectuaient déjà des escales techniques aux Bahamas pour se ravitailler avant de poursuivre leur trajet.

Une crise énergétique qui perturbe le trafic aérien

Air France précise que les passagers concernés par ces annulations seront contactés directement et pourront choisir entre un report de leur voyage, un avoir ou un remboursement intégral. La compagnie affirme regretter cette décision, rendue nécessaire par les conditions opérationnelles sur place.

La crise énergétique cubaine s’est aggravée depuis le début de l’année, notamment après l’arrêt des livraisons de pétrole vénézuélien. Plusieurs compagnies internationales ont déjà suspendu leurs vols vers l’île ces dernières semaines, dont des transporteurs russes et canadiens, ce qui fragilise encore davantage l’activité touristique du pays.