Renault reprend seul les commandes de Flexis, sa filiale d’utilitaires électriques 

Le groupe Renault va devenir l’unique actionnaire de Flexis, la société spécialisée dans les camionnettes électriques qu’il avait créée en 2024 avec Volvo Group et l’armateur CMA CGM. Le constructeur français, qui détenait jusqu’ici 45 % du capital, rachète les parts de ses partenaires (45 % pour Volvo et 10 % pour CMA CGM), sous réserve des autorisations réglementaires.

Flexis avait été lancée pour développer une nouvelle génération de fourgons électriques destinés à la livraison du « dernier kilomètre » en milieu urbain. Dès l’origine, la production devait être localisée à l’usine de Sandouville, en Seine-Maritime. Renault confirme que le premier modèle, le Trafic Van E-Tech electric, entrera en fabrication d’ici fin 2026.

Une stratégie recentrée autour de Renault

Avec cette prise de contrôle intégrale, Renault entend mener seul la suite du projet, tout en maintenant l’ancrage industriel en France. Le constructeur assure que les développements en cours ne sont pas remis en cause et que les autres modèles prévus (dont des déclinaisons dédiées à la logistique urbaine) suivront le calendrier annoncé.

Volvo Group, propriétaire de Renault Trucks, continuera pour sa part à commercialiser ces véhicules à partir de 2027. Flexis, présentée à son lancement comme un projet ambitieux pour renouveler l’offre d’utilitaires électriques, entre ainsi dans une nouvelle phase sous pilotage exclusif de la marque au losange.