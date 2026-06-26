Premier cas d’Ebola en France : Air France interrompt temporairement ses liaisons avec Kinshasa

La France a confirmé son premier cas d’Ebola, détecté chez un médecin revenu de République démocratique du Congo, où une importante épidémie est actuellement en cours. Le patient, pris en charge dans un service spécialisé, a immédiatement été isolé, tandis que les autorités sanitaires ont déclenché les protocoles de surveillance et de recherche des personnes ayant été en contact avec lui.

En conséquence, Air France a annoncé la suspension temporaire de ses vols entre Paris et Kinshasa. Cette mesure concerne les liaisons jusqu’au samedi 27 juin, le temps de renforcer les dispositifs sanitaires et d’évaluer la situation avec les autorités compétentes.

La compagnie précise que la reprise des vols est conditionnée à la mise en place de contrôles sanitaires renforcés avant l’embarquement à l’aéroport de Kinshasa. Ces vérifications sont réalisées en coordination avec les autorités congolaises afin de réduire au maximum le risque de propagation du virus.

Air France souligne enfin que cette suspension est une mesure de précaution. Les autorités françaises rappellent que le risque pour la population demeure faible, grâce à l’isolement rapide du patient, au suivi des cas contacts et aux procédures de contrôle sanitaire mises en œuvre.