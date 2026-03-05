La direction actuelle de Peugeot Motocycles a présenté une offre de reprise au fonds d’investissement allemand Mutares concernant le site industriel de Mandeure, dans le Doubs. Cette proposition vise à reprendre directement l’activité de l’usine, considérée comme le cœur historique de la production de la marque française de scooters.

Le projet émane des dirigeants en place, qui souhaitent préserver l’outil industriel et assurer la continuité des activités sur ce site emblématique du pays de Montbéliard. L’usine de Mandeure assemble plusieurs modèles de scooters et représente un enjeu important pour l’emploi local.

Un dossier sensible pour l’avenir du site

Mutares est devenu l’actionnaire majoritaire de Peugeot Motocycles en 2023 après avoir repris la majorité des droits de vote du constructeur. Le fonds allemand doit désormais examiner cette proposition formulée par la direction afin de déterminer l’avenir du site et de ses activités.

Dans un contexte industriel incertain, l’issue des discussions sera particulièrement suivie dans la région, où l’usine de Mandeure demeure un symbole de l’histoire industrielle de Peugeot et un acteur majeur du tissu économique local.