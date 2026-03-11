Le groupe technologique américain Oracle estime que l’essor de l’intelligence artificielle devrait continuer à stimuler fortement son activité dans les années à venir. À l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, l’entreprise a indiqué que la demande liée aux infrastructures nécessaires au développement de l’IA, notamment les centres de données, devrait soutenir ses revenus au-delà des attentes du marché au moins jusqu’en 2027.

Ces perspectives optimistes ont immédiatement été saluées par les investisseurs. Après l’annonce, l’action Oracle a progressé d’environ 7 % lors des échanges boursiers suivant la clôture de Wall Street. Cette réaction reflète la confiance du marché dans la capacité du groupe à tirer profit des investissements massifs engagés dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Des contrats liés à l’IA alimentent les perspectives financières

Oracle met notamment en avant la forte progression de ses obligations de performance restante, un indicateur qui mesure les revenus déjà contractés mais non encore comptabilisés. Ce portefeuille de contrats a bondi de 325 % sur un an pour atteindre 553 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur environ 540 milliards, selon les données de Visible Alpha.

Portée en grande partie par de nouveaux accords dans l’IA, cette dynamique permet au groupe d’afficher des objectifs ambitieux. Oracle prévoit désormais un chiffre d’affaires d’environ 90 milliards de dollars pour son exercice fiscal 2027, alors que le consensus du marché se situait autour de 86,6 milliards. Pour le trimestre en cours, l’entreprise anticipe également un bénéfice ajusté compris entre 1,92 et 1,96 dollar par action à taux de change constant, un niveau globalement conforme aux prévisions des analystes.