La responsable des produits matériels d’OpenAI, Caitlin Kalinowski, a annoncé sa démission après la signature d’un accord entre l’entreprise d’intelligence artificielle et le Pentagone. Cet accord, conclu en février, autorise l’utilisation de certaines technologies d’OpenAI dans des domaines liés à la défense et à la sécurité nationale.

Dans un message publié sur le réseau social X, la dirigeante a expliqué que sa décision reposait sur des questions de principe. Elle s’inquiète notamment des risques liés à une utilisation de l’IA pour la surveillance intérieure des citoyens américains ou pour des systèmes militaires autonomes sans contrôle humain.

Des inquiétudes sur l’usage militaire de l’intelligence artificielle

L’accord entre OpenAI et le gouvernement américain a été signé peu après que l’entreprise concurrente Anthropic a refusé de fournir à l’armée américaine un accès sans restriction à son assistant d’intelligence artificielle Claude. Cette situation avait suscité des tensions politiques à Washington.

Face aux critiques, le patron d’OpenAI Sam Altman a indiqué que des garde-fous avaient été ajoutés à l’accord. Une clause précise notamment que les systèmes d’IA de l’entreprise ne doivent pas être utilisés intentionnellement pour surveiller les citoyens américains. Caitlin Kalinowski a toutefois regretté une annonce faite trop rapidement, estimant que ces questions de gouvernance nécessitaient davantage de réflexion.