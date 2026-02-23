Novo Nordisk recule après des résultats décevants face à Eli Lilly 

Le laboratoire danois Novo Nordisk a subi un revers dans la compétition mondiale des traitements contre l’obésité. Son médicament expérimental CagriSema n’a pas atteint l’objectif fixé lors d’un essai comparatif direct face au tirzepatide d’Eli Lilly, a annoncé le groupe lundi.

L’étude visait à démontrer que CagriSema était au moins aussi efficace que le traitement concurrent pour la perte de poids. Sur une période de 84 semaines, le candidat de Novo Nordisk a permis une réduction moyenne du poids corporel de 23 %, contre 25,5 % pour le tirzepatide, commercialisé notamment sous les noms Zepbound et Mounjaro.

Une sanction immédiate en Bourse

Ces résultats constituent un coup dur pour Novo Nordisk, déjà confronté à une intensification de la concurrence sur un marché particulièrement lucratif. Pionnier avec son médicament Wegovy, le groupe danois voit désormais Eli Lilly renforcer sa position dans les traitements de nouvelle génération.

À la Bourse de Copenhague, l’action Novo Nordisk a nettement reculé dans la matinée, tandis que le titre Eli Lilly progressait dans les échanges avant l’ouverture à New York. Le laboratoire danois précise toutefois que d’autres essais sont en cours afin d’évaluer le potentiel du CagriSema, notamment avec des dosages plus élevés ou des combinaisons thérapeutiques.